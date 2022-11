Gestern wurden in den USA starke Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die liess bei den Anlegern neue Zinssorgen aufkommen. Für den Dow Jones ging es in Folge dessen in die Verlustzone. Er gab 0,24 Prozent ab. Der S&P 500 verlor 0,4 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Apple, Tesla, ...