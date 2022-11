AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien, meldete heute die Einführung des völlig neuen Online-Tools Geo-Bird, das Landwirte in aller Welt dabei unterstützen wird, ihre GNSS-Maschinenführungslinien (GNSS Globales Navigationssatellitensystem) unabhängig zu planen und zu optimieren. Nach einer Testphase im Vorfeld der Markteinführung und der Erfassung möglichst vieler Rückmeldungen von Endanwendern ist diese Anwendung jetzt erhältlich.

Die Anzahl der Wendemanöver, die ein Landwirt mit seinem Traktor durchführen muss, und die für die Bearbeitung eines Feldes verbrauchte Kraftstoffmenge hängen wesentlich von der verwendeten Fahrspur ab. Zwar gibt es verschiedene Methoden zur effizienten Fahrspurplanung in der Kabine, doch viele Landwirte haben den Wunsch geäußert, auch außerhalb der Kabine bequem vom Büro aus in der Nebensaison die Fahrspuren auf noch effizientere Weise planen zu können.

"Die Möglichkeit, im Voraus und außerhalb der engen Zeitfenster für die Feldarbeit zu planen, ist für unsere Kunden sehr wichtig", erläutert Mark Theuerkauf, Leiter des Bereichs Fuse Markteinführung. "Dies ist umso mehr von Bedeutung, wenn man auf gepachtetem Land arbeitet, als Lohnunternehmen auf vielen verschiedenen Feldern tätig ist oder Sonderkulturen unter schwierigen örtlichen Bedingungen, wie etwa auf unregelmäßigen oder abschüssigen Feldern, anbaut. Oft lässt sich nur erahnen, was die effizienteste Arbeitsrichtung sein könnte."

Geo-Bird ist eine benutzerfreundliche Anwendung, die Landwirte dabei unterstützt, diese Herausforderung zu meistern. Mit minimalen Eingaben analysieren fortschrittliche Algorithmen von Geo-Bird die Feldform und berechnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Arbeitsbreiten der Anbaugeräte den optimalen Fahrspurverlauf. Es werden drei mögliche Routenvorschläge berechnet; zum Vergleich kann auch eine manuelle Streckenführung eingegeben werden.

Für jede berechnete Streckenführung werden die Zeitersparnis, die Befahrungsfläche und die Anzahl der erforderlichen Wenden angezeigt, so dass die Unterschiede und die potenziellen Einsparungen leicht erkennbar sind.

Im Einklang mit der Philosophie einer offenen Plattform von Fuse kann die gewünschte Streckenführung im richtigen Format für die direkte Verwendung auf dem Terminal in der Fahrzeugkabine heruntergeladen werden, wozu Sie einfach aus einer umfassenden Liste von Drittanbietermarken Ihr derzeitiges Spurführungssystem auswählen.

Die Anwendung Geo-Bird ist kostenlos und kann über diesen Link aufgerufen werden: www.geo-bird.com. Da die Topografie in vielen Regionen ein wichtiger Faktor bei der Berechnung ist, wird bereits eine kostenlose Erweiterung entwickelt, die im 1. Quartal 2023 auf den Markt kommen wird. Geo-Bird wird in Zukunft weitere Funktionen einführen, die noch fortschrittlicher, hilfreicher und praktischer sind. Diese werden möglicherweise kostenpflichtig sein.

Geo-Bird ist vollständig DSGVO-konform und schützt die Daten und die Privatsphäre der Anwender. Sämtliche Daten werden über sichere, verschlüsselte Verbindungen ausgetauscht.

Geo-Bird wird vom 6. bis 10. November auf der SIMA in Paris am Stand Nr. 7 C048 und vom 9. bis 13. November auf der EIMA im italienischen Bologna in Halle 16 B5 präsentiert. Auf das Tool kann unter geo-bird.com kostenlos zugegriffen werden.

