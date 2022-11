Der S&P500 konnte am Vortag bis über 3.900 Punkte ansteigen, kam dann aber im Tageschart an der Ichimoku-Wolke nicht weiter. Aktuell setzt der S&P 500 wieder zurück und nähert sich dem 50er- und 10er-EMA im Bereich von 3.820 Punkten. Bricht der S&P 500 auch hier nach unten durch, würde ein weiteres Schwächesignal entstehen. Im Fokus für den weiteren Kursverlauf steht der US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend. Die Long-Position bei 3.700 Punkten ...

