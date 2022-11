PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an Europas Aktienmärkten am Mittwoch zurückgezogen und Vorsicht walten lassen. Der EuroStoxx 50 verlor zum Handelsende 0,79 Prozent auf 3622,01 Punkte. In Paris sank der Cac 40 um 0,81 Prozent auf 6276,88 Zähler. Der FTSE 100 in London fiel um 0,58 Prozent auf 7144,14 Punkte.

Für Marktteilnehmer ist es so gut wie sicher, dass am Abend die Fed zur Bekämpfung der hohen Inflation die Leitzinsen um weitere 0,75 Prozentpunkte anhebt. Hoffnungen, die Währungshüter könnten künftig die Geldpolitik weniger aggressiv gestalten, bekamen jüngst durch robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt einen Dämpfer. Denn ein starker Arbeitsmarkt treibt die Teuerung an, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert die Inflationsbekämpfung der Notenbank./ajx/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545