Das Horrorgame "The Store is closed" spielt in einem Möbelhaus. Ikea sieht Ähnlichkeiten zu den Filialen des Handelskonzerns und droht mit Klage. Mit einer Unterlassungserklärung hat das schwedische Einzelhandelsunternehmen Ikea auf die ersten Builds eines Survial-Horrorspiels reagiert. Das Indie-Game "The Store Is Closed" kommt vom Einzelentwickler Jacob Shaw, der es zurzeit auf Kickstarter bewirbt. Über 60.000 Euro sind bereits darüber reingekommen. Ikea stört sich an einem blau-gelben Logo und Monstern in gelb-gestreiften Shirts, berichtet ...

