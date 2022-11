Bereits vergangene Woche hat das Fachmagazin AssCompact die Produktgeber mit dem besten Maklerservice in vier wichtigen Produktsparten ausgezeichnet. Hintergrund dieser Auszeichnung ist die aktuelle Studie "AssCompact AWARD - Maklerservice 2022", die neben dem Gütesiegel "Bester Maklerservice" die unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler auch über weitere Markteinschätzungen in der Branche befragt hat. Heute erfahren Sie, welche Versicherer von den Maklerinnen und Maklern in den vier Produktsparten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...