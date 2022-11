Die US-Notenbank hat am Mittwoch eine weitere Zinsanhebung um 0,75 Prozent angekündigt. Die Erhöhung war in dieser Form erwartet worden. Für Erleichterung an den Märkten sorgte insbesondere ein Anzeichen für eine Anpassung der Zinspolitik. Die großen US-Indizes drehten als Reaktion zum Teil deutlich ins Plus.Wie erwartet hat der Offenmarktausschuss der Fed, der die Zinssätze festlegt, am Mittwoch die vierte Zinsanhebung um 75 Basispunkte beschlossen. Damit erhöht die Zentralbank ihren kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...