KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der Dortmunder Fußball-Trainer Edin Terzic setzt im letzten Gruppenspiel der Champions League beim FC Kopenhagen auf Rotation. Im Vergleich zum vergangenen Bundesliga-Auftritt bei Eintracht Frankfurt (2:1) stehen am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) vier neue Profis in der BVB-Startelf. Wie erwartet werden Jude Bellingham, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko und Niklas Süle geschont und sitzen zunächst auf der Bank. Dafür rücken Emre Can, Giovanni Reyna, Felix Passlack und Anthony Modeste nach. Die Borussia hatte sich bereits vor einer Woche mit einem 0:0 gegen Manchester City für das Achtelfinale qualifiziert und kann am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Rang verdrängt werden./bue/DP/he