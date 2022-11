NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 127 auf 125 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und dem gesenkten Ausblick des Windkraftkonzerns seine Prognose für die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) im Jahr 2023 von 0,5 Prozent auf null. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach wie vor rechnet er 2023 mit einem negativen freien Barmittelfluss./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2022 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2022 / 16:54 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

