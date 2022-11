TeamViewer vermeldet positive Quartalszahlen und wächst deutlich. Börsianer zeigten sich in Kauflaune nachdem auch die Prognose für das Gesamtjahr untermauert wurde.Der deutsche Softwareanbieter TeamViewer (DE000A2YN900) veröffentlichte am heutigen Mittwoch das Zahlenwerk zum beendeten dritten Quartal 2022. Unter dem Strich steigerte der MDAX-Konzern die operative Marge und versetzte die Aktionäre in Euphorie.TeamViewer konnte als Anbieter von Fernwartungssoftware und Videokonferenzen besonders im Jahr 2020 vom Home-Office-Trend durch die Corona-Pandemie ...

