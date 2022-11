An den Börsen kam es zuletzt fast schon zu etwas Stillstand, während die Anlegerinnen und Anleger weiterhin ungeduldig auf die nächste Zinssitzung der US-Notenbank Fed warten. Während man sich in den USA über überraschend gute Konjunkturdaten sorgte, kam der DAX kaum vom Fleck. Nur wenige Titel schafften es am Dienstag, größere Kursbewegungen auf die Beine zu stellen.Nicht dazu gehörte die Aktie von Meta (US30303M1027), welche nach dem Absturz aufgrund der jüngsten Quartalszahlen aber immerhin wieder in den grünen Bereich kam. ...

