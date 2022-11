Das fusionierte Unternehmen versorgt mehr als 100 Millionen Verbraucher mit sauberem, nachhaltigem Trinkwasser und ermöglicht eine jährliche Einsparung von 40 Milliarden Plastikflaschen

Culligan International ("Culligan"), die innovative Marke für verbraucherzentrierte, nachhaltige Wasserlösungen und -dienstleistungen, und Waterlogic Group Holdings ("Waterlogic"), ein globaler Entwickler, Hersteller, Distributor und Serviceanbieter von Spendern für gefiltertes Trinkwasser, haben heute den Abschluss ihrer Fusion bekannt gegeben, aus der ein Marktführer für saubere und nachhaltige Trinkwasserlösungen und -dienstleistungen hervorgeht. Das fusionierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rosemont, US-Bundesstaat Illinois, und wird unter dem Namen "Culligan" tätig sein.

Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern in 30 Ländern erwirtschaftet Culligan einen kombinierten Jahresumsatz von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar und ist gut aufgestellt, um im schnell wachsenden globalen Wassersegment mit einem Marktvolumen von 35 Milliarden US-Dollar zu expandieren. Durch den Zusammenschluss wird die Produktpalette des Unternehmens diversifiziert und seine globale Reichweite vergrößert, die ein ausgedehnten Händlernetzes mit einer Abdeckung von mehr als 70 Ländern ermöglicht. Sie schafft zusätzliche Kapazitäten und Know-how, um neue innovative Wasserfilter-, Wasserreinigungs- und -Wasseraufbereitungslösungen für Haushalte und Gewerbebetriebe zu entwickeln und diese in bestehenden und neuen Märkten zu vertreiben, und erweitert die Vertriebskanäle in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.

"Unsere beiden Unternehmen formieren ein starkes gemeinsames Team bei Culligan, das denselben Werten und dem Ziel verpflichtet ist, das Leben der Menschen zu verbessern und die Umwelt zu schützen", so Scott Clawson, President und CEO bei Culligan International. "Culligan ist ein weltweiter Marktführer bei Wasserlösungen und -dienstleistungen für Verbraucher, der sich der Mission verschrieben hat, sauberes, sicheres und weiches Wasser bereitzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Verbraucher zu verbessern und Einwegplastik zu reduzieren. Mit unseren Lösungen, die weltweit von mehr als 100 Millionen Menschen eingesetzt werden, werden jedes Jahr über 40 Milliarden Plastikflaschen vermieden."

"Unserer festen gemeinsamen Überzeugung nach haben wir die Fähigkeit und die Verantwortung, einen Beitrag für die Zukunft des Planeten zu leisten. Dieser Gedanke leitet unsere Entscheidungen und prägt unseren Geschäftsbetrieb", berichtet Jeremy Ben-David, Gründer und ehemaliger Group CEO von Waterlogic nun CEO bei Culligan für die Region Europa, Naher Osten und Afrika sowie Mitglied der Geschäftsführung von Culligan Global. "Wir nehmen uns die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu Herzen und richten unsere Anstrengungen darauf, bei allen unseren Aktivitäten eine noch positivere Wirkung zu erzielen."

Das fusionierte Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz von Fonds, die mit BDT Capital Partners, LLC ("BDT") verbunden sind, sowie von Co-Investoren des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde Culligan von Fonds und einer Gruppe strategischer Eigentümer von Familienunternehmen und Investoren aus dem globalen Netzwerk der Firma erworben. Diese Fonds stehen unter der Verwaltung von BDT, einer Tochtergesellschaft von BDT Company, LLC, einer Handelsbank, die mit familien- und gründergeführten Unternehmen kooperiert, um deren strategische und finanzielle Ziele umzusetzen. Waterlogic wurde im Januar 2015 von Fonds unter der Verwaltung von Castik Capital übernommen, einem europäischen Private-Equity-Investor, der zusammen mit früheren Mitgliedern des Waterlogic-Managementteams und anderen Aktionären eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Culligan hält.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Über Culligan International

Culligan International wurde 1936 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Rosemont, US-Bundesstaat Illinois. Durch die Versorgung von weltweit mehr als 100 Millionen Verbrauchern mit sauberem, sicherem und wohlschmeckendem Wasser trägt das Unternehmen dazu bei, die Lebensqualität von Menschen zu erhöhen. Mit über 11.000 Mitarbeitern in 30 Ländern erwirtschaften wir einen Jahresumsatz von rund 2,4 Milliarden US-Dollar und sind gut positioniert, um auf dem 35 Milliarden US-Dollar schweren globalen Wassermarkt zu expandieren. Culligan ist eines der renommiertesten und vertrauenswürdigsten Unternehmen der Wasserbranche. Sein Ruf baut auf einer 85-jährigen Tradition von Vertrauen, Innovation, Service und Qualität auf. Die Hauptmarke Culligan umfasst eine Familie von Kultmarken und innovativen Technologien, darunter Quench, Blupura, Zip Water, Purezza Premium Water und Firewall UVC-Wasseraufbereitung. Durch die Fusion mit Waterlogic diversifizieren wir unser Produktangebot und vergrößern unsere globale Reichweite, unter anderem durch ein ausgedehntes Händlernetz in mehr als 70 Ländern. Sie versetzt uns in die Lage, über neue Vertriebskanäle eine umfangreiche Palette von Haushalts-, Gewerbe- und Einzelhandelslösungen in neue Märkte in Nord- und Südamerika, Europa, Nahost, Afrika und die Asien-Pazifik-Region zu bringen. Als zielorientiertes Unternehmen verfolgen wir das Ziel, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt in der gesamten Lieferkette zu reduzieren. Durch unsere nachhaltigen Lösungen für Filtration, Reinigung und Aufbereitung von Wasser sparen wir jährlich mehr als 40 Milliarden Plastikflaschen ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.culligan.com

