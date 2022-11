Bei den diesjährigen World CBD Awards, die im Oktober in Barcelona stattfanden, wurde Reakiro mit zwei Auszeichnungen geehrt: "Best Extract-Based Tincture" und "Most Charitable Company"

London, Vereinigtes Königreich / ACCESSWIRE / 2. November 2022 / Die World CBD Awards werden von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaftlern, Ärzten und Fachleuten der CBD-Branche vergeben und zielen darauf ab, objektive und einzigartige Kriterien auf Produkte, Geräte und Dienstleistungen aus dem CBD-Bereich auf globaler Ebene anzuwenden. Die Auszeichnungen ermöglichen es bestimmten Unternehmen und Produkten, sich in einer zunehmend unübersichtlichen Branche hervorzuheben. Der Erhalt einer Auszeichnung ist ein echtes Zeichen für hohe Qualität, Kundenbetreuung, Transparenz und ethische Geschäftspraktiken.

Die CBD-Tinktur von Reakiro ist aufgrund ihrer Zugänglichkeit und Vielseitigkeit eines der beliebtesten Produkte des europäischen Unternehmens. Die CBD-Öltinkturen von Reakiro werden aus fachmännisch angebautem Hanf hergestellt und eigens verarbeitet und produziert. Sie sind online und im Einzelhandel in verschiedenen Stärken erhältlich, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden.

Die Auszeichnung als "Most Charitable Company" war für das Team von Reakiro, dessen Firmenzentrale in Kiew angesiedelt war, in diesem Jahr von großer Bedeutung; sie ist ein beeindruckendes Symbol für die Stärke des gesamten Teams im vergangenen Jahr.

CEO Stuart McKenzie sagt: "Wir möchten dem Komitee der World CBD Awards danken, denn dies ist eine Bestätigung für die harte Arbeit, die wir in den letzten sechs Jahren geleistet haben, um die höchste Qualität in der Branche zu erreichen und unseren Kunden die besten CBD-Produkte auf dem Markt zu bieten. Dank unseres wachsenden Kundenstamms können wir mehrere unserer Initiativen im Bereich der unternehmerischen Sozialverantwortung (CSR) durchführen, um uns für die bedürftigsten Gemeinschaften zu engagieren. Es ist Reakiro ein großes Anliegen, in Bezug auf Produktqualität und soziale Verantwortung des Unternehmens eine Führungsposition in der CBD-Branche einzunehmen."

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Elena McKenzie

Reakiro CBD UK

London, Vereinigtes Königreich

mailto:info@reakiro.com

https://pr.report/REWh4Yfe

Dazugehöriges Bild

QUELLE: Reakiro

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

