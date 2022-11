Erleichterung an der Wall Street. Die Zahlen von eBay sind schlecht, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Robinhood kann sich fangen. Die Nettozinserträge verdoppelten sich, während gleichzeitig die Kosten massiv gesenkt wurden. Das sieht schlecht aus für Leoni. Der Kabelspezialist weist hohe Kostensteigerungen aus und warnt vor einem umfangreichen Drohverlust.Der asiatische Aktienmarkt folgt heute früh der Wall Street tiefer. Alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung klar im Minus, wobei die chinesischen Indizes die ...

