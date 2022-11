Blickt man auf den Kursverlauf, so hat sich der Aktienkurs von ZALANDO seit dem Allzeithoch vom Juli 2021 bei 105,90 € geviertelt. Auf der anderen Seite lässt das 2023er KGV von 48 (das ja schon von einem Anstieg beim Ergebnis je Aktie ausgeht) noch genügend Luft für weitere Kursrückschläge.Aktuell dürfte das maximale Abwärtsrisiko bei ZALANDO bei 19,18 € (Tief von Ende September) liegen. Charttechnisch befindet sich der DAX-Titel in einer Seitwärtsbewegung. ZALANDO ist eine Wette darauf, dass der Onlinehändler wieder auf den alten Wachstumspfad zurückkehrt. Das ist aber nach dem Abgang von Mitgründer Rubin Ritter im vergangenen Jahr noch keine ausgemachte Sache.Inflation und Rezession dürften hier in den nächsten Monaten den Druck noch erhöhen. Außerdem könnte die prestigeträchtige DAX-Mitgliedschaft mittelfristig in Gefahr geraten. Wer hier mitspielen will, muss viel Geduld mitbringen und sollte seine Einstiegsposition schrittweise an schwachen Tagen aufbauen. Heute präsentiert ZALANDO seine Q3-Zahlen, dann sollte der Vorstand auch konkrete Ansagen zur operativen Trendwende machen.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





ZALANDO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de