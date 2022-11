Aktien: Dieser Wert trotzt Inflation und Konjunkturschwäche

Anzeige / Werbung Das Sommerquartal beschert diesem Unternehmen überraschend ein Rekordergebnis. Der Umsatz klettert deutlich. Allerdings steht bei Uber unterm Strich noch ein dickes Minus. Die nackten Zahlen des US-Fahrdienstleisters Uber für das abgelaufene Sommerquartal können sich durchaus sehen lassen: Das Wachstum stimmt, der Betriebsgewinn auch. Verbesserungswürdig scheint nur der erneut tiefrote Nettogewinn. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Uber mitteilte, lag der Erlös für den abgelaufenen Dreimonatszeitraum bei 8,34 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs zum vergleichbaren Sommerquartal des Vorjahres von 72 Prozent. Gleichzeitig schoss der Betriebsgewinn um mehr als 500 Millionen Dollar auf den Rekordwert von 516 Millionen Dollar in die Höhe. Weiteren Angaben zufolge stand unterm Strich aber erneut ein dickes Minus: Das Nettoergebnis lag bei 1,2 Milliarden Dollar. Es sei aber einem Sondereffekt geschuldet - Wertberichtigungen auf andere Firmen, so Uber. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen wurden aber geschlagen. Zudem rechnet Uber, trotz Inflation und Konjunkturabkühlung, im laufenden Schlussquartal mit einem weiteren Wachstum des Betriebsgewinns auf 600 Millionen bis 630 Millionen Dollar. Uber-Aktie zieht wieder an Die Aktie von Uber befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich aber zuletzt erholen und die 200-Tagelinie (rot) überschritten. Unterstützt wurde der Aufschwung von einem steigenden MACD (Momentum). Der nächste Widerstand liegt etwas oberhalb von 34 Dollar, die Unterstützung bei 23 Dollar. Enthaltene Werte: DE0007100000,US88160R1014,US90184L1026,US55087P1049,US90353T1007

