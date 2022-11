Die Kontron AG hat Zahlen für die ersten drei Quartale berichtet. Wie berichtet, hat sich Kontron von Teilen des IT Service-Geschäfts getrennt. In den vorgelegten Zahlen werden die fortgeführten Aktivitäten ("CO" - Continued Operations) veröffentlicht, die aufgegebenen Aktivitäten wurden im Quartalsbericht komprimiert als "DCO" (Discontinued Operations) ausgewiesen. Die Q3 Ergebnisse seien daher nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar, so das Unternehmen. In den fortgeführten Aktivitäten (CO) konnte in den ersten neun Monaten mit 755,0 Mio. Euro ein um 9,6 Prozent höherer Umsatz als im Vorjahr (688,5 Mio. Euro) erzielt werden. Im dritten Quartal wurden davon 262,4 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Anstieg von 10,5 ...

