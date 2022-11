Die wichtigste Nachricht des vergangenen Quartals war die Veräußerung des größten Teils des IT-Services-Geschäfts von Kontron an die französische Vinci Energies Gruppe (die kartellrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus). Daher weist Kontron für die Q3-Ergebnisse erstmals fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten aus, was einen Vergleich mit den Vorquartalen erschwert. In jedem Fall war Q3 22 solide mit einem Umsatzwachstum von 10,5% yoy und einem EBITDA von EUR 20,4 Mio. (+3% yoy). Ein Highlight war die anhaltend starke Auftragslage, die nach 9 Monaten 22 fast die 1-Milliarden-Euro-Marke überschritt, und ein Book-to-Bill von 1,22x in Q3. Kontron gab auch eine positive Prognose für das Geschäftsjahr 22 ab und bekräftigte seine mittelfristige Umsatzprognose von EUR 2 Mrd. und einer EBITDA-Marge von 13% bis 2025. Im Wesentlichen stützen die Q3-Ergebnisse die positive Einschätzung von AlsterResearch, weshalb die Experten die Aktie bei leicht angepassten Schätzungen und einem Kursziel von EUR 30,00 (alt EUR 32,00) erneut auf KAUFEN einstufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





KONTRON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de