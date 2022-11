Erster Beschleuniger seiner Art soll unverzichtbare Finanzmittel erschließen, um das Angebot an hochwertigen naturbasierten Emissionsgutschriften zu steigern

Anmeldungen für den ersten Jahrgang von Forstwirtschaftsteams werden jetzt entgegengenommen und die Teilnehmer werden Anfang 2023 bekanntgegeben

Gelegenheit für Unternehmen und andere Finanzgeber, in einem zunehmenden knapp bestückten Markt Zugang zu erstklassigen Kohlenstoffgutschriften zu erhalten

Terraformation, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Wiederaufforstung, hat den "Seed-to-Carbon Forest Accelerator" (Saat-zu-Kohlenstoff-Forstbeschleuniger) ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um das weltweit erste Forstbeschleunigerprogramm mit Fokus auf biologische Vielfalt, das durch Emissionsgutschriften finanziert wird.

Im Verlauf der nächsten zehn Jahre wird die Welt Tausende von neuen Wiederaufforstungsteams zur groß angelegten Abscheidung von Kohlenstoff und Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels benötigen. Der neue Forstbeschleuniger soll dazu beitragen, indem Forstwirtschaftler die richtigen Mittel für erfolgreiche Renaturierungsprojekte in großem Umfang erhalten. Dazu gehören Finanzmittel im Frühstadium, Ausbildung in der widerstandsfähigen Renaturierung einheimischer Ökosysteme sowie Arbeitsmittel für bessere Projekttransparenz in erfolgskritischen Frühphasen.

Diese umfassende Plattform für den Start aufstrebender Aufforstungsarbeiten ist einzigartig in der Branche und bringt dringend nötige Unterstützung zur Erweiterung des Angebots an Waldkohlenstoff.

Emissionskäufer und Unternehmen, die frühe Finanzmittel für Beschleunigerkohorten bereitstellen, erhalten Zugang zu den hochwertigen Kohlenstoffgutschriften, die von den Projekten generiert werden. Durch die Bereitstellung der Finanzmittel sichern sich die Käufer Zugang zu einem Portfolio verifizierter Emissionsgutschriften aus geografisch vielfältigen Projekten, die von dem karbonwissenschaftlichen Team des Unternehmens ausgewählt werden. Terraformation will Verbindung zu Finanzpartnern aufnehmen, um Anfang nächsten Jahres eine neue Beschleunigerkohorte zu starten.

Das Beschleunigerprogramm ist eine direkte Antwort auf die größten Engpässe der Massenrenaturierung: in einer jüngst von Terraformation durchgeführten Umfrage unter 230 Forstorganisationen in der ganzen Welt gaben 95 Prozent der Befragten an, ihre größte Sorge sei die Finanzierung.[1]

Der Beschleuniger baut auf erfolgreiche Pilot-Renaturierungsprojekte von Terraformation auf. Seit dem Start der globalen Programme des Unternehmens im Jahr 2020 wurden 16 Renaturierungsprojekte in 11 Ländern erfolgreich gestartet und mehr als 400 neue nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen.

Yishan Wong, Gründer und CEO von Terraformation, sagte dazu: "Unser Planet braucht rapide gesteigerte Wiederaufforstungsarbeiten, um der Klimakrise beizukommen. Und mehr Investoren als je zuvor sehen sich nach Gelegenheiten in der Kohlenstoffabscheidung um. Aber bisher gab es kein klares Vehikel, das willigen Investoren Zugang zu hochwertigen Kohlenstoffgutschriften verschafft. Gleichzeitig bemühen sich Gemeinschaften in der ganzen Welt um lebenswichtige Renaturierung, verfügen aber nicht über die Finanzmittel, Ausbildung und Technologie, die für groß angelegte Projekte notwendig sind."

"Unser Beschleuniger wird die Zahl hochwertiger Wiederaufforstungsprojekte in kurzer Zeit steigern und die Kapazität der Erde für die Kohlenstoffabscheidung vergrößern."

María José Iturralde, Mitbegründerin von Humans for Abundance, ein Renaturierungspartner von Terraformation, äußerte sich mit folgenden Worten: "Finanzmittel können die Bodenbewirtschaftung umkrempeln, indem neue nachhaltige Geschäftsmodelle unterstützt werden, die die gewinnorientierte Entwaldung ersetzen. Anfangskapital schafft Möglichkeiten für Schulung, Ausbildung und Infrastruktur, die den Gemeinschaften eine nachhaltige Wiederherstellung von Ökosystemen und die Vermarktung neuer Produkte auf neue Weise erlauben."

Bewerbungen für den Beschleuniger

Die Bewerbung und Teilnahme am Seed-to-Carbon Forest Accelerator ist kostenlos und steht allen Forstwirtschaftsteams offen, die der biologischen Vielfalt und den Vorteilen für lokale Gemeinschaften Priorität einräumen. Interessierte Organisationen und Forstwirtschaftsteams sollten sich vor dem 27. November 2022 um die Teilnahme am Beschleunigerprogramm bewerben. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Ausgewählte Teams erhalten eine Machbarkeitsstudie zur Begutachtung der Durchführbarkeit von Kohlenstoffprojekten auf ihrem Land sowie Zugang zu fachlicher Schulung in der Saatgutsammlung und -lagerung, biologisch vielfältiger Wiederaufforstung, nachhaltigen Geschäftsmodellen, Marketing und Finanzwesen. Die Teams erhalten außerdem Zugang zu Kohlenstoffkäufern sowie zu neuer, modernster Projektverfolgungssoftware für effiziente Überwachung, Berichterstellung und Verifizierung von Projektfortschritten und mehr. Terraformation empfiehlt die Förderung von Frauen in Führungsrollen in den Forstwirtschaftsteams, bietet Gemeinschaftsschulung und schafft nachhaltige, lokal spürbare wirtschaftliche Auswirkungen.

Die zur Teilnahme an der ersten Kohorte ausgewählten Gruppen werden Anfang 2023 bekanntgegeben.

Finanzierung neuer Waldkohlenstoffprojekte

Kohlenstoffkäufer und Unternehmen, die daran interessiert sind, Beschleuniger-Waldprojekte zu finanzieren und Zugang zu hochwertigen, biologisch vielfältigen, verifizierten Emissionsgutschriften zu erhalten, erfahren mehr hier.

Über Terraformation

Terraformation widmet sich der Wiederherstellung der Wälder unserer Welt, um unser Klima zu stabilisieren, Ökosysteme wiederzubeleben und blühende Gemeinschaften aufzubauen.

Terraformation moderiert einen "Forest Carbon Accelerator", um die Rolle von Wäldern als Kohlenstoffspeicher zu beschleunigen. Hier werden Forstwirtschaftsteams im Anfangsstadium dabei unterstützt, biodiverse Wiederaufforstungsprojekte zu starten, auf- und auszubauen. Neben hochwertigen, verifizierten Kohlenstoffgutschriften generieren diese Projekte auch zusätzliche nachhaltige Einnahmequellen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft.

Das aktuelle Partnernetzwerk von Terraformation erstreckt sich über fünf Kontinente und umfasst Landbesitzer und Organisationen unterschiedlicher Art. Es wurde 2019 von Yishan Wong, dem ehemaligen CEO von Reddit, gegründet.

Fußnoten

[1] Ergebnis einer im Sommer 2022 von Terraformation durchgeführten Forschungsumfrage mit 230 Teilnehmern aus 63 Ländern. Außerdem wurden Gespräche mit 70 Teilnehmern aus 29 Ländern geführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

