Das Online-Auktionshaus eBay (WKN:916529) hat im dritten Quartal weniger Umsatz erwirtschaftet und weniger Gewinn erzielt. Doch die Geschäftsergebnisse sind besser ausgefallen als befürchtet, weshalb die Aktie nachbörslich um +7,23% auf 40,81 US$ zugelegt hat. Endet jetzt die Talfahrt des Papiers? eBay ist ein US-Unternehmen, das einen der größten Online-Marktplätze weltweit betreibt. Es wurde am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San José unter ...

