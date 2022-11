Hannover (www.anleihencheck.de) - Vor der FED-Zinsentscheidung blieb es am Markt für deutsche Bundesanleihen weitgehend bei einem ruhigen Handel, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten nach der Entscheidung der FED, die Leitzinsen um weitere 0,75% anzuheben, etwas nachgegeben.Der gestrigen FOMC-Sitzung folge heute die Zinsentscheidung der Bank of England als Highlight des Tages für die Finanzmärkte. Nach den "Chaos-Tagen" in London habe sich die Lage mit dem neuen britischen Premierminister ja etwas beruhigt und die BoE könne wieder verstärkt auf die Solidität der britischen Finanzpolitik bauen. Immerhin dürfe sich die Notenbank auf die Bekämpfung der Inflation konzentrieren und diese sei mit knapp über 10% weiterhin viel zu hoch. ...

