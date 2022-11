Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband erneut um 75 BP auf nunmehr 3,75 bis 4,00% erhöht und wegen der hohen Inflation weitere Schritte in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Es würden sich aber Anzeichen dafür mehren, dass das Tempo der Zinserhöhungen nachlassen könnte. So habe das FOMC darauf hingewiesen, dass die bereits erfolgten Erhöhungen, die Wirkungsverzögerungen der Erhöhungen sowie die wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen zukünftig berücksichtigt werden sollten. Marktseitig werde der Zinsgipfel im Mai 2023 bei etwa 5,10% gesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...