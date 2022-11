St. Gallen (ots) -Die 110 Jahre alte Ableitung der Quelle Fruttmatt bei Linthal GL wurde saniert. 800 m Hagenbucher und TRM Duktilgussrohre von Debrunner Acifer stellen die Trinkwasserversorgung des Dorfes sicher - mit teils über 100 Prozent Gefälle. Ein 11,6 Tonnen schwerer Schreitbagger, ein Helikopter und am Seil gesicherte Arbeiter erforderten spezielle Massnahmen bei diesem Projekt.Die Fruttmatt-Quelle an der Klausenstrasse ist mit durchschnittlich 5000 bis 6000 Litern und phasenweise bis zu 15'000 Litern Wasser pro Minute die mengenmässig grösste Quelle der Region - und versorgt das Dorf Linthal der Gemeinde Glarus Süd mit Trinkwasser. Vom Herbst 2020 bis Frühling 2021 wurden auf der Fruttmatt die Quellwasserfassung und die Brunnenstube saniert. Von April bis Oktober 2022 liefen die Arbeiten zur Erneuerung der 110-jährigen Trinkwasserleitung aus Graugussrohren. Die rund 400 Linthaler Haushalte wurden während der halbjährigen Bauzeit mit Wasser aus anderen Versorgungen gespeist. "Eine Ersatzleitung für die Fruttmatt wäre unverhältnismässig aufwendig gewesen", sagt Andreas Brühwiler, Leiter Wasserversorgung der Gemeinde Glarus Süd.Streitbagger an Seilwinden und Rohrtransport per HelikopterFür die neue Ableitung lieferte Debrunner Acifer 800 m duktile Gussrohre von Hagenbucher und TRM. Die neue Trinkwasserleitung folgt der alten vom Reservoir Fruttmatt bis in die Talsohle bei der Linth. Zum Bereich oberhalb der 70 Meter langen Steilstufe, die teils über 100 Prozent Gefälle aufweist, gelangten die Rohre via Helikopter. Ein 11,6 Tonnen schwerer Schreitbagger wurde für die Grab- und Verlegearbeiten in der Steilstufe von zwei Seilwinden gesichert. In diesem Teilstück musste der Helikopter die Rohre zur Baustelle fliegen, wo sie der Schreitbagger zentimetergenau im Graben platzierte. Aus Sicherheitsgründen arbeitete die Mannschaft in diesem Abschnitt seilgesichert.Trinkwasserkraftwerk: Strom für 180 HaushalteIn den nächsten Jahren soll in der Talsohle im "Bänzenäuli" ein Trinkwasserkraftwerk gebaut werden, um etwa 180 Haushalte mit Strom zu versorgen. "Für den Betrieb des Kraftwerks ist im Reservoir Fruttmatt ein gedecktes Ausgleichsbecken von etwa 20 Kubikmeter Speichervolumen geplant. Das benötigte Trinkwasser wird mit einer UV-Entkeimungsanlage aufbereitet", sagt Andreas Brühwiler. Weitere Infos und Video: www.d-a.ch/fruttmattDebrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten. www.d-a.chPressekontakt:Debrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenTelefon 058 235 01 01alutz@dkg.ch / www.d-a.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100897744