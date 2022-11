(shareribs.com) New York 03.11.2022 - Die US-Notenbank hat den Leitzins am Mittwoch angehoben und rechnet mit einem höheren Zinsniveau in der Zukunft. Dies setzte die Märkte unter Druck, auch Rohöl korrigierte. Die US-Rohölbestände sind in der vergangenen Woche gesunken. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...