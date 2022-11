Das Technologieunternehmen hat im dritten Quartal weiter an Fahrt aufgenommen: Es profitierte von einer hohen Nachfrage nach Kristallzuchtanlagen für die Wafer-Industrie, Metrologie-Systemen und Anlagen zur Hochtemperatur-Wärmebehandlung. Nach neun Monaten steht damit ein Erlös in Höhe von knapp 131 Mio. Euro in den Büchern - rund 14 % mehr als vor einem Jahr. Das Ebitda legte wegen gestiegener Kosten hingegen nur leicht von 16,2 Mio. Euro im Vorjahr auf 16,5 Mio. Euro zu. Die entsprechende Marge sank gering auf 12,6 %. Ein schlechteres Finanzergebnis drückte auf den Gewinn unter dem Strich: Die Kennziffer sank auf rund 8 Mio. Euro, nachdem PVA TEPLA 2021 noch gut 8,6 Mio. Euro erwirtschaftet hatte. Die Jahresziele wurden aber bestätigt. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





