Die hohen Gewinnmargen vieler Autobauer gehören wohl der Vergangenheit an. Insbesondere im deutschen Markt sind erste Veränderungen spürbar, so Autoexperte Prof. Dudenhöffer.Die Neuzulassungszahlen vom September zeigten noch eine schöne Welt, so der CAR-Auto-Report Die Pkw-Neuwagenzulassungen stiegen um 14 Prozent auf 224.816 Fahrzeuge. Doch nun würden sich die hohen Renditen der Autobauer langsam dem Ende zuneigen. Rabatte setzen der Gewinnmarge der Autokonzerne zu und die Gewinnmargen im vierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...