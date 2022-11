Kommentar von Marcus Weyerer, CFA, Senior ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton: Viel wurde darüber gesprochen, dass der Value-Faktor in diesem Jahr ein spektakuläres Comeback erlebt hat. Das ist nicht ganz falsch: Der MSCI World Value Index hat sich im laufenden Jahr um etwa 14 % besser entwickelt als sein Pendant, der MSCI World Growth Index. Im Vergleich dazu musste Value über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Underperformance von 25 % hinnehmen. Obwohl Value also von der Rückkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...