Über zweieinhalb Jahre kannte der Rubel nur eine Richtung - abwärts. Doch das Blatt könnte sich nun gewendet haben.Der russische Rubel scheint seine jahrelange Schwächephase überwunden zu haben. Nachdem die Devise von Juni 2022 bis Ende 2024 mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren hat, geht es jetzt stabil aufwärts. Kräftigen Auftrieb erhielt der Rubel am Mittwoch, nachdem Russland einen US-Häftling freiließ und am Markt die Hoffnung auf ein Ende des Ukrainekrieges aufkam. Seit der Rubel am 31. Dezember 2024 bei 113,75 je US-Dollar den niedrigsten Stand seit März 2022 erreichte, hält der Siegeszug der Währung an. In diesem Jahr steht bereits ein Plus von mehr als 17 Prozent zum US-Dollar …