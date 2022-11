Stuttgart (ots) -Die international tätige Managementberatung Horváth und das auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Wasserstoffwirtschaft. Ziel der Kooperation ist es, Kunden erfolgreich bei der Konzeptionierung und Umsetzung von Wasserstoffstrategien und -projekten zu beraten. Beide Firmen wollen so einen Beitrag zum Erreichen europäischer Klimaziele leisten, indem sie Industrieunternehmen sowie die Öffentliche Hand bei der Emissionsminderung unterstützen. An ihrer Seite steht der ehemalige Wasserstoffbeauftragte der Bundesregierung Dr. Stefan Kaufmann.Europa will erster klimaneutraler Kontinent werden. Für hiesige Unternehmen bedeutet das, bis 2045 keine Netto-Treibhausgase mehr auszustoßen. So steht es im Klimaschutzgesetz 2021 der Bundesregierung. Angesichts der ehrgeizigen Klimaziele verstärken Horváth und Drees & Sommer ihre bestehende Zusammenarbeit bei der Beschleunigung der Energiewende, insbesondere auf dem Gebiet der Wasserstoffwirtschaft. Beide Beratungsunternehmen bündeln dazu ihre Expertisen in der strategischen und operativen Management- und Projektberatung.Matthias Deeg, Partner und Leiter des Beratungsbereichs für die Energiewirtschaft bei Horváth, sagt: "Wir sind Experten für Strategieentwicklung, ganzheitliche Transformation sowie Performance Management. Angesichts der dringenden Notwendigkeit zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder für eine klimaneutrale Zukunft wollen wir unsere Expertise und Umsetzungskraft in der Wasserstoffberatung für Unternehmen weiter ausbauen. Wasserstoff ist ein Thema, auf das wir im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft konsequent setzen.""Drees & Sommer entwickelt nachhaltige Energiekonzepte und begleitet Kunden dabei, diese erfolgreich zu implementieren. Dabei unterstützt unser interdisziplinäres Expertenteam Auftraggeber von der ersten Potenzialanalyse bis zur operativen Umsetzung und Inbetriebnahme von Produktions- und Infrastrukturanlagen. Im Fokus stehen maßgeschneiderte Lösungen für Industrie, Chemie und Mobilität, um den grünen Wasserstoff und seine Derivate zu erzeugen, zu importieren und am Ort des Verbrauchs effizient verfügbar zu machen und nutzen zu können", erklärt Dr. Alexander Stubinitzky, Leiter des Wasserstoff-Teams der Drees & Sommer SE.Eine erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft setzt die Vernetzung aller Akteure vorausBeide Unternehmen treibt die Vision an, den Wandel zu grüner Energie erfolgreich zu gestalten. Horváth, OGE und TÜV SÜD haben dazu bereits im Mai 2020 das Unternehmen evety gegründet. Es bietet ein umfassendes Portfolio zur Realisierung von Wasserstoffprojekten in verschiedenen Anwendungsbereichen an. Weitere Informationen finden Sie dazu unter https://www.evety.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWlwqqWEklcP6Y48Pi57VdA-3DXx91_2RbHGEcw3q5aiztGw-2BvTcnE78FZULiIg0eaposk8Hlb1V-2FttZ-2BjLWsBs8bzb2Lj8ir4w1Pxq6HaqAfpqPjsE6Rr76x2SfXrAYpM5hN-2BSgxrAQexcYPDbFXfdzBpWxqYoH6hE9QoNt34lu5HcpSxhzbcaQYked3NhA5FRCWbWtbFuJFb5hR35hog8hfQLmlgQEovl0eU-2BGMrtU9wQjv0uPh2LKOoAcCe6TK7x5HqVeG297ja3qQKErCf8d9bfWEF3dKVNLbRlnfZ8i6RkeiLd3AVdcTFRTHR4aRS6j9v8aiN7Bxesp8dAyLgUH9spE45IV5f8jNoDccKPUejDhgsKRq0-2F7LBACg5hmd0yrw87abE-3D&data=05%7C01%7Channa.mueller%40dreso.com%7C86454b30bc494a6053eb08dabd6fdcaf%7C4875ab0bd8374817b397e19740d8b17f%7C0%7C0%7C638030585410496535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xdk2mgaxJhYGlD%2FTPbdcByqoAN2ykdXQ2PwSKb9BfHM%3D&reserved=0).Im Rahmen ihrer neuen Wasserstoff-Kooperation unterstützen Horváth und Drees & Sommer Kunden bei der Entwicklung klimafreundlicher Geschäftsmodelle, beim Aufbau von Wasserstoff-Ökosystemen sowie beim Umbau kompletter Produktions- und Infrastrukturanlagen zur Nutzung von Wasserstoff in der stufenweisen Ablösung fossiler Energien zum Einsatz in der Produktion bzw. zur Versorgung weiterer Nutzungsbereiche. Die Zusammenarbeit soll künftig national und international ausgebaut werden, um so die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden weiter zu stärken. Hierfür haben die Beratungsunternehmen den ehemaligen Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Stefan Kaufmann, mandatiert. Der ausgewiesene Wasserstoffexperte war von Juni 2020 bis Juli 2022 Innovationsbeauftragter "Grüner Wasserstoff" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).Über Horváth:Horváth ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir stehen für ein ausgeprägtes Branchenverständnis sowie höchste fachliche Expertise in sämtlichen Unternehmensfunktionen - mit Fokus auf Performance Management und Transformation. Für unsere international agierenden Kunden führen wir weltweit Projekte durch. Dabei stellen wir auch durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern innerhalb der Beratungsallianz "Cordence Worldwide" die genaue Kenntnis und Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Gegebenheiten sicher.Über Drees & Sommer - Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben:Als führendes international tätiges Planungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit über 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analog und digital. Durch zukunftsweisende Beratung bietet das Unternehmen Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte an. In interdisziplinären Teams unterstützen mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 51 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. 