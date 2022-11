Die Aktien von K+S sind am Donnerstag von den gesenkten Jahreszielen des Wettbewerbers Nutrien in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Papiere des Düngemittelherstellers aus Kassel haben sich direkt nach Handelsstart deutlich verbilligt. 30 Minuten nach Börsenstart beläuft sich das Minus der Anteile des MDAX-Konzerns 4,3 Prozent.Nutrien enttäuschte am Vorabend wegen geringerer Kalipreise ergebnisseitig die Markterwartungen. Zudem senkte der weltweit größte Düngerkonzern erneut seine Gewinnprognose ...

