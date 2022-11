Gerade einmal vier Wochen ist es her, dass wir die Aktie von Kromi Logistik bei Kursen um 6,15 Euro vorgestellt haben (HIER). Viel war seitdem nicht passiert, was sich jetzt allerdings auf einen Schlag ändert: So drängt der Großaktionär, die unter anderem auch bei R. Stahl, Atoss Software, Gesco, PSI Software oder auch Washtec engagierte ... The post Kromi Logistik: Schlussofferte - Squeeze-out geplant appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...