GoldenPeaks Capital unterzeichnet Photovoltaik Handelsvertrag mit Next Kraftwerke über 158MW Warschau, 3. November 2022 - GoldenPeaks Capital hat mit Next Kraftwerke einen Handelsvertrag über 158 MW Photovoltaik-Leistung unterzeichnet GoldenPeaks Capital Energy, ein unabhängiger Stromerzeuger und Händler von sauberer Energie, hat Next Kraftwerke mit dem Handel von 158 MW Solarstrom beauftragt. Der Strom wird von verschiedenen Photovoltaik-Pärken in Polen erzeugt. Die Vereinbarung zwischen den Unternehmen umfasst die Delegation der kommerziellen Bilanzierung des produzierten Stroms und dessen Handel auf dem Day-Ahead- und Intraday-Markt an der polnischen Strombörse. Daniel Tain, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital sagt: "Mit Next Kraftwerke arbeiten wir mit einem Unternehmen zusammen, das bereits über große Erfahrung im kurzfristigen Handel auf dem polnischen Markt verfügt. Diese Vereinbarung unterstützt unsere Strategie, den Markt schnell mit schlüsselfertigen grünen Energielösungen zu versorgen und den Anteil Polens an erneuerbaren Energien weiter zu steigern." Jacek Klyszejko, Key Account Manager bei Next Kraftwerke über die Zusammenarbeit mit GoldenPeaks Capital: "Wir freuen uns, einen Partner mit einer starken Präsenz im polnischen Markt gewonnen zu haben, der den Ausbau der erneuerbaren Energien in Polen schnell vorantreibt." GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, der die Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa prägt. Die osteuropäischen Portfolios von GoldenPeaks weisen eine Gesamtkapazität von über 2,3 GW (2.300 MW) an PV-Anlagen auf, was die bisher größte Pipeline von Anlagen darstellt, die sich im Besitz einer einzelnen Einheit befinden. Die angewandte Technologie basiert auf bifazialen Photovoltaik-Modulen mit hocheffizienten Solarzellen, die im Betrieb höchste Erzeugungserträge ermöglichen. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Branche von erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter zu beschleunigen. Dabei nimmt sie die nahtlose Integration aller firmeninternen Bereiche wahr, wie unter anderem Fertigung, Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Supply Chain Management, Bau und Inbetriebnahme von Anlagen oder den eigentlichen Energievertrieb. info@goldenpeakscapital.com aa@goldenpeakscapital.com Media queries :

Über GoldenPeaks Capital:

GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Die Gruppe verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften abgeschlossen und implementiert wurden.

