Der Hamburger Immobilienmarkt bietet attraktive Investitionschancen. Ein besonders spannendes Projekt hat sich hausInvest mit dem Elbtower ins Boot geholt, der ein neues Wahrzeichen der Stadt werden soll.Mit Immobilieninvestments in Deutschland fing alles an - das ist in diesem Jahr schon 50 Jahre her. Aufgelegt am 7. April 1972 feierte der offene Immobilienfonds hausInvest (ISIN: DE0009807016) in diesem Jahr sein Jubiläum. Seitdem wuchs nicht nur das Portfolio des Fonds stetig, sondern auch die Anlegerschaft und das Fondsvermögen: Heute freut hausInvest sich über zahlreiche zufriedene und treue Anleger, ein Fondsvermögen von mehr als 17 Milliarden Euro und eine stetige Wertsteigerung über die gesamte Laufzeit. Das Portfolio besteht inzwischen aus 155 prestigeträchtigen Immobilien weltweit (Stand 30.09.2022). Die Ratingagentur Scope würdigt die Resilienz des breit gestreuten Portfolios, die konservative Bewertung sowie die Expertise des Fondsmanagements mit einem erneuten guten Rating von aAIF.

