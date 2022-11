Nachbörsliches Debakel: Die Aktie von Roku (WKN: A2DW4X) ist am Donnerstag nach Vorlage der neuesten Quartalszahlen um fast -20% auf 43,89 US$ abgestürzt. Ist der einstige Corona-Highflyer jetzt ein Schnäppchen oder droht ein weiteres Fiasko? Roku mit Sitz in San José im US-Bundesstaat Kalifornien ist selbst kein Streaming-Service, sondern produziert Multimedia-Geräte, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ...

