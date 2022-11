München (ots) -- Erstmals im deutschen Free-TV- 16 neue Folgen "Fear The Walking Dead"- Start der fünften Staffel ab Samstag, 5. November 2022, 00:20 Uhr bei RTLZWEIComic-Autor und Schöpfer der Zombie-Hitserie "The Walking Dead", Robert Kirkman, beweist auch mit der Spin-Off-Serie "Fear The Walking Dead" sein Können. RTLZWEI zeigt ab Samstag, 5. November 2022, 00:20 Uhr die fünfte Staffel der US-Serie als deutsche Free-TV-Premiere.In der fünften Staffel von "Fear the Walking Dead" widmen sich alle in der Gruppe der Aufgabe, Überlebende ausfindig zu machen und zu helfen, das, was von der Welt übriggeblieben ist, zu einem etwas besseren Ort zu machen.Mit hartnäckiger Entschlossenheit führt Morgan Jones (Lennie James, "The Walking Dead") die Gruppe an. Sie sind alle der Überzeugung, dass die Hilfe für andere es ihnen ermöglicht, die Fehler ihrer Vergangenheit wiedergutzumachen. Doch ihre Mission wird auf die ultimative Probe gestellt, als sich Mitglieder der Gruppe auf unbekanntem Terrain befinden und gezwungen sind, sich nicht nur den Geistern ihrer Vergangenheit, sondern auch ihren schlimmsten Ängsten zu stellen.In weiteren Hauptrollen sind Alycia Debnam-Carey ("The 100"), Maggie Grace ("Lost", "Taken"), Colman Domingo ("Selma"), Danay Garcia ("Prison Break"), Garret Dillahunt ("No Country For Old Men"), Jenna Elfman ("Dharma & Greg"), Ruben Blades ("The Counselor") und Austin Amelio ("The Walking Dead") zu sehen.Ausstrahlung ab Samstag, 05. November 2022, 00:20 Uhr. Die Folgen können im Nachgang 7 Tage lang bei RTL+ gestreamt werden.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5360396