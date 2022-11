HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 15 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jorge Gonzalez Sadornil begründete die Zielsenkung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen überarbeiteten Schätzungen für 2023. Kostendruck sorge weiter für starken Gegenwind. Für einen Einstieg sei es zu früh, so der Experte./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 08:21 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 08:21 / MEZ



ISIN: DE0007193500

