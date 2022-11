Zirndorf (ots) -Tierische Freude bei Playmobil: Die neue, nachhaltige Produktreihe Wiltopia erhält nicht nur international zahlreiche renommierte Auszeichnungen, sondern ist auch die erfolgreichste Neueinführung im Bereich Sustainable Toys 2022 in Deutschland[1] sowie in den Ländern Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden[2].In den USA wurde das Spielset "Große Tierpflegestation" als Sieger der Good Housekeeping's 2022 Best Toy Awards prämiert. Hier konnte das Produkt vor allem in Sachen Sicherheit, Qualität und Spielspaß punkten und weckte nicht nur bei den erwachsenen Fachleuten Begeisterung, sondern auch bei 450 Kindern verschiedener Altersklassen. Zudem wurde das neue Spielset auch als Gewinner der 2022 National Parenting Product Awards (NAPPA) gekürt. Die Auszeichnung stellt das ganze Jahr über die besten Must-haves für Familien vor und bietet Eltern seit über 30 Jahren eine wichtige Hilfestellung beim Kauf von Spielzeug und Produkten in zahlreichen weiteren Kategorien.Auch in Europa freut sich Wiltopia über renommierte Preise. Die "Große Tierpflegestation" wurde in Schweden als Spielzeug des Jahres 2022 vom Schwedischen Verband für Baby und Spielzeug Lek & Baby ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von einer Fachjury verliehen. Auch in den Niederlanden trägt die "Große Tierpflegestation" den Titel Spielzeug des Jahres 2022 in der Kategorie "Nachhaltigkeit". Der Preis wird jährlich vom Verband Stichting Speelgoed Nederland (SGN) verliehen. Nach der Auswahl von drei Gewinnern pro Kategorie durch eine Fachjury entscheidet das Publikum, wer das Rennen um den begehrten Preis macht. Einen weiteren Titel als Spielzeug des Jahres 2022 gibt es aus Belgien. Die Preise für die Toys & Games of the Year werden jährlich vom Belgischen Spielzeugverband (Fédération Belge du Jouet) vergeben. In Großbritannien gewinnt die "Große Tierpflegestation" in der Kategorie Best Eco Toy bei den BlogOn Awards die Goldmedaille. Die Besonderheit: Der Preis wird jährlich von Bloggern und Influencern verliehen. Als Best Eco Toy mit einer Bronze-Platzierung gelten bei den MadeForMums-Awards die Wiltopia-Tiersets. MadeForMums ist die größte britische Website für Elternbewertungen und bietet fachkundige und professionelle Beratung zu wichtigen Erziehungsthemen. Als weiterer Bestandteil der Wiltopia-Produktreihe wurde der "Forschungsturm mit Kompass" vom Spanischen Verband der Spielwarenhersteller (AEFJ) als Bestes Spielzeug für eine nachhaltige Welt 2022 ausgezeichnet. Der Verband prämiert jährlich die besten Spielzeuge in traditionellen Kategorien, aber auch Spielzeuge, die Werte wie Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit vermitteln und die Welt verändern wollen.Der Spielwarenhersteller sieht die Auszeichnungen als Beleg dafür, dass das Konzept der neuen Produktreihe aufgeht: Die Wiltopia-Spielsets bestehen im Schnitt zu über 80 Prozent aus nachhaltigem Material und vermitteln Kindern ganz ohne trockene Theorie, sondern mit jeder Menge Spielspaß spannendes Wissen über Tiere, Natur und Umwelt sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit.Gemeinsam mit der modernen Patchwork-Familie Palmer reisen junge Tierfans in den Amazonas-Regenwald und tauchen ein in eine umfassende Spielwelt, geprägt von originellem Zubehör, grenzenloser Liebe zum Detail, vielen neuen Playmobil-Tieren und spannenden Features. In der Großen Tierpflegestation werden verletzte Tiere aus dem Regenwald wieder aufgepäppelt, um sie danach wieder in die Wildnis zu entlassen. Fünf weitere, detailreiche Sets und sowie 27 Playmobil-Tiere zum Sammeln liefern jede Menge Spielspaß in bewährter Playmobil-Qualität, verknüpft mit einer Extraportion Wissen.[1] Quelle: The NPD Group Deutschland GmbH, POS Panel, YTD August 2022, Attribute Recycled Materials, Umsatz[2] Quellen: The NPD Group, L.P., POS Panel France, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Spain, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Italy, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Belgium, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Netherlands, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value salesPressekontakt:Pressestelle Playmobilpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/5360433