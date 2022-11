Die Netcracker Fiber Cloud Solution ermöglicht Betreibern, den Glasfaserausbau zu beschleunigen, schnell auf Marktbedürfnisse zu reagieren und ihr Geschäft rasch zu erweitern

Netcracker Technology gab heute die Einführung der Lösung "Netcracker Fiber Cloud Solution" bekannt, die Wholesale-Glasfaser-Netzbetreibern eine schlanke und offene IT-Umgebung an die Hand gibt, die auf Agilität, Effizienz und Geschäftswachstum abzielt. Die bahnbrechende Lösung ist Teil des Portfolios der Netcracker Cloud Solutions für NetCos und ServCos. Sie ermöglicht die Automatisierung aller Aspekte des Glasfasergeschäfts in Zugangsnetzen der Netz-Anbieter, von der Planung und Konzeption bis zum Roll-out und von der Bereitstellung von Diensten, der Einbindung von Kunden, der Abrechnung bis hin zur Entstörung. Mit einer offenen API-Integrationsschicht trägt die Lösung dazu bei, dass Glasfasernetzbetreiber die Akzeptanz seitens ihrer Kunden erhöhen können und versetzt sie in die Lage, rasch auf den Bedarf zu reagieren, wodurch schnelleres Geschäftswachstum begünstigt wird.

Die Bereitstellung von FTTH-Anschlüssen, bei denen die Glasfaser bis in die Wohnung reicht, ist die wichtigste Voraussetzung für die Gigabit-Gesellschaft, in der Datenübertragungsraten von 1 Gbit/s oder mehr Unternehmen und die Gesellschaft verändern, u. a. durch eine bessere Gesundheitsversorgung, sicherere Städte und ein besseres Bildungswesen. Damit die nationalen und regionalen Gigabit-Ziele erreicht werden können, benötigen Glasfaserbetreiber eine moderne IT-Umgebung, die den Glasfaserausbau beschleunigt, die Reaktionsfähigkeit auf die Anforderungen von Kunden verbessert und die betriebliche Effizienz erheblich steigert.

Die Netcracker Fiber Cloud Solution bietet eine offene und automatisierte IT-Umgebung, welche Cloud-fähige OSS- und Wholesale-BSS-Funktionen in einer optimierten, vorintegrierten Lösung vereint, die speziell auf den Glasfasermarkt ausgerichtet ist. Die große Erfahrung von Netcracker sorgt für eine umfangreiche Bibliothek von Netz-Geräten, Modellen, Integrationsadaptern und sofort einsatzbereiten Automatisierungsprozessen. Diese Mehrwert-Assets, zusammen mit den kompetenten Netcracker Services, DevOps Enablement bis hin zu Managed Services, reduzieren den Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität der Einführung und des Betriebs moderner Glasfasernetze.

Wesentlicher Bestandteil der Lösung ist eine offene Integrationsschicht, welche die Interaktion mit externen Netz-Dienstleistern vereinfacht. Durch die Nutzung offener APIs, einschließlich derer des TM-Forums und länderspezifischer Spezifikationen, werden Kundeninteraktionen, wie beispielsweise Anfragen zur Überprüfung der Servicefähigkeit und Durchführbarkeit, zur Service-Provisoninerung und zu Service-Upgrades sowie anderer Anfragen zum Management des Service-Lebenszyklus und zur Service-Verfügbarkeit, umfassend vereinheitlicht und automatisiert, so dass die Glasfaserbetreiber schnell auf Kundenanforderungen reagieren können.

"Sowohl neue als auch etablierte Glasfaserbetreiber müssen ihr Geschäft schnell skalieren, um der gestiegenen Marktnachfrage nach flächendeckendem Glasfaserzugang gerecht zu werden, und genau das ist unser Schwerpunkt bei der Netcracker Fiber Cloud Solution", so Bob Titus, CTO von Netcracker. "Wir können die neue IT-Lösung schnell in Betrieb nehmen und eine differenzierte, offene Umgebung für Netz-Betreiber und -Partner bereitstellen, die den Geschäftserfolg unterstützt."

Über Netcracker Technology

Netcracker Technology, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, bietet Service Providern in aller Welt unternehmenskritische Lösungen für die digitale Transformation. Unser umfassendes Portfolio an Softwarelösungen und professionellen Dienstleistungen ermöglicht die digitale Transformation in großem Maßstab und erschließt die Möglichkeiten der Cloud, der Virtualisierung und des sich verändernden mobilen Ökosystems. Mit einer ununterbrochenen Erfolgsbilanz von mehr als 25 Jahren bei der Bereitstellung von Dienstleistungen unterstützt unsere einzigartige Kombination aus Technologie, Mitarbeitern und Know-how Unternehmen bei der Transformation ihrer Netze und der Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netcracker.com.

