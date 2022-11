Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hält trotz hoher Schäden durch Hurrikan "Ian" in den USA an seinem Gewinnziel für 2022 fest. Bei den Anlegern kommt die Nachricht gut an - die Hannover Rück ist zur Stunde stärkster Wert im DAX. Zudem gibt es ein frisches Kaufsignal, das Trader für sich nutzen können.Zwar dürfte das Ergebnis nur das untere Ende der Zielspanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen, so das Unternehmen bei der Vorlage seiner Zwischenbilanz, doch hatten viele Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...