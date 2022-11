Nach merklichen Kursschwankungen im frühen Handel hat sich für die Aktien von Zalando am Donnerstag schließlich eine feste Tendenz durchgesetzt. Anleger benötigten offenbar etwas Zeit, um die Nachrichtenlage angemessen einzuschätzen. Mit einem Plus von gut vier Prozent auf 23,84 Euro setzten sich die Aktien an die Spitze des DAX.Allerdings beläuft sich der Verlust seit Jahresbeginn noch immer auf rund zwei Drittel, womit Zalando-Aktien im Börsenjahr 2022 der größte DAX-Verlierer bleiben.Der Online-Modehändler ...

