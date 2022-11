Braunschweig / Uelzen (ots) -Die Nordzucker unterstützt das neue Museum Uelzen mit einer Spende von 28.000 Euro. In einer kleinen Feierstunde im entstehenden Museum wurde der Scheck durch Nordzucker-Vorstand Alexander Godow und den Direktor des Werks Uelzen, Dr. Mathias Böker, in Anwesenheit des Bürgermeisters der Hansestadt Uelzen, Jürgen Markwardt, überreicht."Seit fast 140 Jahren ist die Zuckerfabrik ein prägender Bestandteil der Stadt Uelzen. Wir sind stolz auf das gute Miteinander und gegenseitige Verständnis mit den Menschen und der Verwaltung in Uelzen. Wir wollen mit unserer Unterstützung zur Entwicklung und weiteren Attraktivität der Stadt Uelzen beitragen und freuen uns auf das Museum", erklärt Dr. Mathias Böker.Nordzucker Vorstand Alexander Godow betont, "die Basis der Nordzucker mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Werken und ihren Rübenanbauern ist untrennbar mit den Standorten verbunden. Die Stadt Uelzen hat die Entwicklung der Zuckerfabrik zum größten Werk des Unternehmens stets unterstützt und ist deshalb besonders mit der Geschichte der Nordzucker verbunden. Wir möchten unsere tiefe Verbundenheit mit der Stadt dokumentieren."Der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins Otto Lukat und der Leiter des Museums, Dr. Ulrich Brohm zeigten sich erfreut über das Bekenntnis und die Spende der Nordzucker. "Dieses Museum verwirklicht ein modernes Konzept für die Darstellung der Stadtgeschichte in Uelzen. Die Spende der Nordzucker werden wir für die Anschaffung von Medienstationen verwenden", erläutert Dr. Ulrich Brohm.Otto Lukat ergänzt, "nur mit der Unterstützung durch Unternehmen wie Nordzucker und privaten Organisationen, die diese Stadt mitgeprägt haben, ist dieses für Uelzen wichtige und einzigartige Projekt zu realisieren" und warb damit für die weitere Unterstützung des Trägervereins.Bei plangemäßem Verlauf der Arbeiten am Museum und der Ausstellung ist im Frühjahr 2023 die Eröffnung geplant.HintergrundNordzucker KonzernDer Nordzucker Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig, Deutschland, ist einer der führenden Zuckerhersteller weltweit. Aus Rübe und Rohr gewinnen wir Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Spezialitäten sowie flüssige Zucker. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie Strom her. Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette hat dabei eine hohe Priorität. Insgesamt stehen 3.800 Mitarbeiter in 21 europäischen und australischen Produktions- und Raffinationsstätten konzernweit für exzellente Produkte und Services und bilden so die Basis für den weiteren Wachstumskurs.www.nordzucker.comPressekontakt:Christian KionkaHead of Communications & Public AffairsNordzucker Group_____________________________________________________________________Nordzucker AG Küchenstraße 9 38100 Braunschweig Tel. +49 531 2411 173mailto:christian.kionka@nordzucker.comhttps://www.nordzucker.comAufsichtsratsvorsitzender: Jochen Johannes JuisterVorstand: Dr. Lars Gorissen (Vors.)Alexander Bott | Alexander GodowSitz der Gesellschaft Braunschweig Amtsgericht Braunschweig HRB 2936Original-Content von: Nordzucker AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120645/5360497