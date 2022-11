Bernstein-Analystin Nadine Sarwat warnt vor kurzfristigem Gegenwind für börsennotierte Cannabis-Unternehmen. Die Branche sei "nichts für schwache Nerven". Welche Titel laut Bernstein dennoch Potenzial haben.

Die Zahl der lizenzierten kanadischen Produzenten sei laut Sarwat in diesem Jahr um 48 Prozent, jene der US-amerikanischen Betreiber in mehreren Bundesstaaten um 54 Prozent gesunken.

"Ist der Hype vorbei? Kurzfristig ja, da Kanada mit Wachstumsschmerzen zu kämpfen hat und die Legalisierungsbemühungen in den USA bestenfalls lückenhaft sind", zitiert CNBC Sarwat aus einer Notiz.

"Langfristig sehen wir jedoch sowohl ein bedeutendes und unterschätztes Wachstum in den USA (mit oder ohne Legalisierung) als auch ein anhaltendes Wachstum der kanadischen Cannabisausgaben", fügte sie hinzu. "Aber die Käufer sollten sich vorsehen, es wird ein chaotischer und wilder Trip (Wortspiel beabsichtigt) sein, um dorthin zu gelangen."

Kanada habe einen adressierbaren Gesamtmarkt von 8,5 Milliarden kanadischen Dollar bis zum Jahr 2027, so die Notiz, mehr als das Doppelte der Schätzung von 2021 (vier Milliarden kanadische Dollar). Laut Sarwat sei allerdings weniger klar, welche Marken dominieren werden, wie fragmentiert der Markt sein wird und wie sich die Verbraucherwahrnehmung und die Regulierung ändern werden.

In den USA gebe es einen größeren Markt, der ohne bundesstaatliche Legalisierung im Jahr 2027 etwa 56 Milliarden US-Dollar, mit Legalisierung wohl eher 90 Milliarden US-Dollar schwer sein werde, so die Analystin. Die bundesstaatliche Legalisierung sei eine Frage des "Wann, nicht des Ob".

Die Begeisterung für Unternehmen auf dem kanadischen Aktienmarkt sei verflogen, so die Expertin, aber es gebe ein gewisses Potenzial bei US-Aktien. So sei Tilray Brands fair bewertet und habe ein starkes Standbein in Deutschland. Cronos sei ebenfalls fair bewertet und habe ein starkes Umsatzwachstum aufgrund von Esswaren, das die negativen Erträge ausgleiche. Beide Unternehmen wurden bei der Aufnahme der Coverage durch Bernstein mit "Market-Perform" bewertet. Canopy Growth sei dagegen überbewertet und weise die schlechtesten Wachstumsmargen auf. Das Unternehmen wurde von Bernstein mit "Underperform" bewertet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA1380351009,CA22717L1013,US88688T1007