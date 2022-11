Royal Gold Inc. veröffentlichte kürzlich die Zahlen für das zum 30. September 2022 beendete dritte Quartal. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein Nettoeinkommen von 45,8 Millionen Dollar oder 0,70 Dollar je Aktie verzeichnete. Der Umsatz belief sich in Q3 auf 131,4 Millionen Dollar, mit einem operativen Cashflow von 95 Millionen Dollar. Der Umsatz unterteilte sich in 76% Gold, 11% Silber und 8% Kupfer.



Das adjustierte Nettoeinkommen belief sich auf 47,1 Millionen Dollar oder 0,71 Dollar je Aktie. Außerdem konnte das Unternehmen Schulden in Höhe von 50 Millionen Dollar bezahlen und befand sich zum Ende des Quartals im Besitz von liquiden Mitteln in Höhe von etwa 667 Millionen Dollar.



