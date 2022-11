Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen die zweifache WM-Goldmedaillengewinnerin vor Box-Europameisterin Stefanie von Berge und Gold-Sportschütze Christian ReitzBahnrad-Ass Lea Sophie Friedrich ist nach ihrem zweifachen Gold-Triumph bei den Weltmeisterschaften in Frankreich von den rund 4.000 geförderten Sporthilfe-Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" Oktober gewählt worden. Die 22-jährige Cottbusserin hatte nach dem Titel im Teamsprint mit Emma Hinze und Pauline Grabosch sowie Silber im Sprint auch die Goldmedaille im Keirin gewonnen und avancierte damit in Saint-Quentin-en-Yvelines zur erfolgreichsten deutschen Starterin, insgesamt verbuchte die Top-Sprinterin ihren siebten WM-Titel.Anders als bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der "Sportler:in des Monats"-Wahl der Deutschen Sporthilfe ausschließlich alle geförderten Sporthilfe-Athlet:innen ab. Alle Sieger:innen erhalten neben der Auszeichnung eine Einladung zum Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe, der im kommenden Jahr am 21. Januar 2023 in Frankfurt am Main stattfindet. Mit der besonderen Auszeichnung kann Friedrich zudem mit viel Rückenwind in die UCI Track Champions League starten, welche am 12. November auf Mallorca beginnt und eine Woche später erstmals im Berliner Velodrom Station macht.Die zweitmeisten Stimmen bei der Wahl "Sportler:in des Monats" Oktober erhielt Boxerin Stefanie von Berge, die mit der Goldmedaille in Montenegro einen historischen EM-Titel für Deutschland gewann. Die 21 Jahre alte Kölnerin hatte im Finale des Weltergewichts (bis 66 kg) die Polin Aneta Rygielska mit 4:1 Punktrichterstimmen besiegt und damit den ersten EM-Titel in der Geschichte des deutschen olympischen Frauenboxens geholt.Platz drei bei der Wahl belegt Sportschütze Christian Reitz. Der 35-Jährige war mit zweimal Gold sowie einmal Silber erfolgreichster deutscher Schütze bei der Weltmeisterschaft in Ägypten, zudem sicherte er mit Platz fünf in seiner Spezialdisziplin mit der Schnellfeuerpistole den olympischen Quotenplatz für Paris 2024. Für diese herausragende Leistung war der Olympiasieger von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Deutschen Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.Ergebnis:1. Lea Sophie Friedrich/Bahnrad: 57,2 %2. Stefanie von Berge/Boxen: 28,7 %3. Christian Reitz/Sportschießen: 14,1 %Mehr zur Wahl "Sportler:in des Monats" (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5360584