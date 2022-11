Secure-IC, aufstrebender Marktführer und weltweit einziger Anbieter von umfassenden Cybersecurity-Lösungen für eingebettete Systeme und vernetzte Objekte, gibt die Übernahme der Sicherheits-Sparte von Silex Insight bekannt. Silex Insight ist ein führender Anbieter von flexiblen und skalierbaren Security IP Cores-Lösungen, die das Portfolio von Secure-IC optimal ergänzen. Von dieser Übernahme profitieren alle bisherigen und neuen Kunden, die weiterhin ein Höchstmaß an Sicherheit und Performance erwarten können. Ab dem heutigen Tag stellt Secure-IC das umfangreichste Portfolio an eingebetteten Sicherheitslösungen auf dem Markt bereit.

Durch diese Übernahme werden die Entwicklungsprozesse vereinfacht, die Markteinführung beschleunigt und Gerätehersteller und OEMs dabei unterstützt, ihre Produkte mit Blick auf die Sicherheit zukunftssicher zu machen. Allen Kunden stehen die Vorteile der branchenweit modernsten integrierten Sicherheitsplattform zur Verfügung einschließlich Lifecycle Management.

Seit mehr als einem Jahrzehnt liefert Secure-IC Anbieter seine Schutztechnologie SecuryzrTM, die integrierte Security Services Platform (iSSP). Mit dieser Plattform können Kunden und Partner ihre Geräte bei vollständiger Compliance mit Standards über die Cloud absichern und verwalten und Sicherheits-Mehrwertdienste nutzen.

"Die Kombination von Secure-IC und Silex Insight wird ein beispielloses Maß an Sicherheit auf den Markt bringen. Wir wollen unseren Kunden Lösungen bereitstellen, die perfekt auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind und eine überragende Qualität mitbringen für einen denkbar einfachen Prozess von der Implementierung bis zum Tape-Out und darüber hinaus", so Hassan Triqui, CEO bei Secure-IC.

"Mit der Veräußerung unserer Sicherheits-Sparte an Secure-IC geben wir unsere Kunden in die kompetentesten Hände, um Geräte für höchste Sicherheitsanforderungen zu entwickeln. Außerdem werden Kunden dazu in der Lage sein, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die im Feld aktualisiert werden können", berichtet Michel Van Maercke, CEO bei Silex Insight.

Dies markiert den Start in eine spannende neue Ära für eingebettete Sicherheitslösungen mit einem weltweit führenden Anbieter, der neue Standards für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen setzt wie etwa bei der bahnbrechenden Post-Quantum-Kryptographie.

Secure-IC

Mit einer Präsenz und Kunden auf fünf Kontinenten ist Secure-IC der aufstrebende Marktführer und einziger globaler Anbieter von End-to-End-Cybersecurity-Lösungen für eingebettete Systeme und vernetzte Objekte. Secure-IC liefert bewährte und richtungsweisende Schutztechnologien, integrierte Secure Elements und Sicherheits-Evaluierungsplattformen, um die Compliance mit der höchsten Zertifizierungsstufe zu gewährleisten.

