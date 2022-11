Oldenburg (ots) -Den Beginn der kalten und dunklen Jahreszeit nutzen viele Radfahrer, um ihr Bike auf Sicherheit und Funktionalität zu überprüfen. Aus gutem Grund! Denn um den typischen Witterungsbedingungen in Herbst und Winter auch beim Radfahren zu trotzen, muss es in einem einwandfreien technischen Zustand sein. Nasses Laub, schlechte Sicht oder Schnee und Eis können sonst schnell zur Gefahr werden. Doch nur wenige Radfahrer bringen ihr Rad oder E-Bike regelmäßig zur professionellen Inspektion. Viele möchten sich den Aufwand und die zusätzlichen Kosten sparen. "Um einen Anreiz zu schaffen, das Fahrrad regelmäßig von Profis überprüfen und warten zu lassen, sind Inspektionen beim Dienstrad-Leasing über mein-dienstrad.de bereits inkludiert. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an", erläutert Marcel Nothnagel, Geschäftsführer bei mein-dienstrad.de.Rund-um-sorglos dank des umfassenden Servicepakets von mein-dienstrad.deRadfahren kann auch in den dunklen Jahreszeiten richtig Spaß machen und stärkt nebenbei das Immunsystem. Zudem wirken die Stunden an der frischen Luft dem ungeliebten "Winter blues" entgegen und heben die Stimmung. Voraussetzung für echten Fahrspaß im Herbst und Winter ist ein Fahrrad, das sich in perfektem Zustand befindet. Aufgrund der Kostenersparnisse, die sich dank des Dienstrad-Leasings im Vergleich zum Direktkauf ergeben, können sich teilnehmende Arbeitnehmer bereits ein kostenintensiveres Pedelec von hoher Qualität leisten. Doch auch ein solches Rad sollte regelmäßig kontrolliert und gewartet werden, um auch bei widrigen Witterungsbedingungen ein sicheres Fahren zu ermöglichen.Um die Inspektion und Wartung des Dienstrades so unkompliziert wie möglich zu gestalten, bietet mein-dienstrad.de aus diesem Grund drei unterschiedliche Servicepakte an. Die Auswahl des Servicepakets legt der Arbeitgeber fest. Enthalten sind in jedem Fall Inspektionen, Sicherheitschecks gemäß Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und Wartungen. Sollte es doch einmal zum Schadensfall kommen, greift die standardmäßige Vollkaskoversicherung. Diese deckt (Unfall-)Schäden und Verschleiß, aber auch Diebstahl sowie zahlreiche weitere Schadenarten im Rahmen der jeweiligen Versicherungsbedingungen ab. Auf Wunsch können zusätzlich Mobilitätsgarantien oder Pick-Up-Services abgeschlossen werden. Die Kosten für die Servicepakete werden oftmals von den Arbeitgebern übernommen, um den Angestellten einen weiteren Benefit zu bieten.Darauf kommt es beim Herbst- und Winter-Check anUm kein Risiko einzugehen, sollten Radfahrer gut vorbereitet in den Herbst und Winter fahren. Dies bedeutet, dass eine rechtzeitige Inspektion sinnvoll ist, denn bereits im Herbst können Nebel, Laub und Dunkelheit am Morgen und Abend die Sicherheit beim Radfahren beeinträchtigen.Im Fokus der Inspektion stehen vor allem die Bereifung, die Bremsen und die Beleuchtung. Aber auch alle anderen Verschleißteile werden überprüft und bei Bedarf ausgetauscht. Abgefahrene, poröse Reifen oder eingefrorene Bremsen können bei Schnee und Glätte sonst schnell zur Gefahr werden. Eine funktionstüchtige Beleuchtung und ausreichende Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit. Entscheidend ist hier auch die richtige Einstellung der Beleuchtung, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden."Sicheres Fahren liegt uns sehr am Herzen. Deswegen möchten wir mit unseren umfassenden Servicepaketen den Zugang zu einer professionellen Inspektion und Wartung so unkompliziert wie möglich machen", fasst Nothnagel zusammen.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen.