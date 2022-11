Die AUTO1 Group (AUTO1) meldete ein robustes Q3. Dem Unternehmen gelang es, in einem schwierigen Umfeld einen positiven Umsatz und geringere adj. EBITDA-Verluste über Konsens zu verbuchen und zudem den Marktanteil (2,6 %) zu halten. Das Management hat jedoch eine vorsichtigere Haltung eingenommen und die Umsatz- und Rohertragsprognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt. Außerdem wurde die Absatzprognose für die Segmente Merchant (590k vs. 590k-650k) und Retail (65k vs. 65k-75k) auf das untere Ende der bisherigen Spanne reduziert. AlsterResearch habe einige dieser Herausforderungen antizipiert und seine Besorgnis über die zunehmenden makroökonomischen Unsicherheiten im letzten Bericht (12. Oktober 2022) zum Handelsupdate von AUTO1 zum Ausdruck gebracht, woraufhin die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen angepasst und ihr Kursziel gesenkt hätten. Nichtsdestotrotz sei die Aktienstory von AUTO1 aufgrund der guten Positionierung in den Kernmärkten und des rückläufigen Wettbewerbs weiterhin spannend. Da der Aktienkurs von AUTO1 im letzten Jahr um 65% eingebrochen ist, bietet die Aktie eine gute Einstiegsmöglichkeit. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 12,00; KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/AUTO1%20GROUP%20SE





