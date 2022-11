Die US-Notenbank hob am gestrigen Mittwoch (02.11.) die Leitzinsen um die erwarteten 75 Basispunkte an. Damit bewegen sich diese in einer Range von 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent. Dieser Zinsschritt war auch im Ausmaß mehrheitlich erwartet worden. Insofern gab es von dieser Seite keine größeren Überraschungen. Weitaus spannender waren die begleitenden Kommuniqués und Kommentare. Die Aktienmärkte hatte mit der Erholung in den letzten Wochen die Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...