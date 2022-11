Linz (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund konnte sich durch die Ernennung von Rishi Sunak als Premierminister etwas erholen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die Aussicht auf eine deutliche Zinserhöhung seitens der Bank of England heute Nachmittag trage ihren Teil dazu bei. Die Inflation liege mit über 10,00% auf Höchstniveau. Und obwohl die Aussichten für die Konjunktur eher trüb seien, könnte auch hierzulande eine Anhebung um 0,75% auf 3,00% folgen. Mit Spannung würden die Marktteilnehmer auf die Signale der britischen Währungshüter hinsichtlich ihrer weiteren Geldpolitik warten. (03.11.2022/alc/a/a) ...

