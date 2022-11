Die Federal Reserve erfüllte heute exakt die Erwartungen der Börse. Der Leitzins im US-Dollar wurde wie allseits prognostiziert um 75 Basispunkte angehoben. Der angestrebte Zinskorridor der US-Notenbank liegt damit im Bereich von 3,75 und 4,00 %. Die vierte Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte.Die laufende Zinserhöhungsphase der Fed sichert sich jetzt schon einen Eintrag in den Geschichtsbüchern. So scharf und harsch war die US-Notenbank seit den Zeiten von Paul Volcker nicht mehr. Der hatte bekanntlich die Phase historisch hoher Inflation in den ...

